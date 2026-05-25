Attesa per il risultato azzurro | palco pronto in via Quartiere Militare

In via Quartiere Militare, presso la segreteria di un candidato, si stanno installando palco e attrezzature per le dichiarazioni pubbliche. Questo allestimento avviene in attesa dei risultati definitivi, dopo i primi exit poll che indicano un esito favorevole. Lo staff sta preparando lo spazio per consentire al candidato di intervenire e rilasciare dichiarazioni ufficiali. Non sono state comunicate ancora le date o gli orari precisi delle eventuali dichiarazioni pubbliche.

Alla segreteria di Francesco Cannizzaro in via Quartiere Militare si stanno allestendo palco e attrezzature per le dichiarazioni dopo i primi exit poll favorevoli, lo staff prepara lo spazio per dichiarazioni e interventi pubblici. È il centro operativo della campagna in attesa dei risultati. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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