Il bambino di Nagasaki | al Quartiere militare borbonico l' ultimo libro di Giuseppe Carlo Comes

Al Quartiere militare borbonico si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Giuseppe Carlo Comes, intitolato “Il bambino di Nagasaki”, pubblicato da L’Aperia. L’evento vedrà la partecipazione di Daniela Borrelli e Antonio Bassolino, che interverranno insieme all’autore per discutere del volume. La presentazione si svolgerà in presenza di pubblico e rappresenta l’occasione per approfondire i temi trattati nel libro.

Saranno Daniela Borrelli e Antonio Bassolino a presentare, con l’autore, l’ultimo libro di Giuseppe Carlo Comes dal titolo “Il bambino di Nagasaki”, edito da L’Aperia. L’incontro, che gode del gratuito patrocinio del Comune di Casagiove, si terrà al Quartiere militare borbonico, nelle sale della.🔗 Leggi su Casertanews.it

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