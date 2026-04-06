L’elenco dei partecipanti agli Internazionali BNL d’Italia 2026 è stato pubblicato, confermando la presenza di Sinner e di altri giocatori italiani. Il torneo si svolgerà al Foro Italico dal 27 aprile al 17 maggio, con numerosi atleti internazionali in attesa di scendere in campo. Tra i nomi noti ci sono anche Wawrinka, che si prepara a partecipare, mentre il quadro dei qualificati si definisce man mano.

L’Entry List degli Internazionali BNL d’Italia 2026 definisce il quadro del torneo al Foro Italico, previsto dal 27 aprile al 17 maggio. Sinner, Musetti e Cobolli guidano l’avanguardia italiana tra le prime sedici teste di serie. Il tabellone maschile si apre con un cut off fissato a quota 79. Tra gli iscritti spicca Zhizhen Zhang, che entra in gara grazie alla classifica protetta. I posti rimanenti nel main draw saranno assegnati ai dodici atleti che supereranno il tabellone cadetto. L’organizzazione gestirà cinque wild card. Sebbene ci sia la possibilità che vengano tutte assegnate a giocatori italiani, l’ipotesi di includere Stan Wawrinka resta concreta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma 2026: Sinner e il trio azzurro all’assalto, Wawrinka in attesa

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