Atterraggio di emergenza a Fiumicino volo costretto a dirottare su Roma per un power bank in valigia

Da fanpage.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un volo ha effettuato un atterraggio di emergenza a Fiumicino a causa di un power bank in valigia. Il dispositivo, lasciato a caricarsi, ha causato l'intervento delle autorità di sicurezza. L’aereo è stato dirottato su Roma per motivi di sicurezza. Non sono stati segnalati feriti o altri incidenti. La situazione ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e delle squadre di sicurezza aeroportuale.

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Paura in volo per un dispositivo lasciato a caricare da un power bank in valigia: l'aereo costretto a un atterraggio di emergenza a Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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