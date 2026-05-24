Un volo EasyJet proveniente dall’Egitto e diretto nel Regno Unito è stato deviato a Roma per un motivo di sicurezza. Il comandante ha deciso un atterraggio d’emergenza a Fiumicino dopo aver rilevato un dispositivo, un power bank, nel bagaglio da stiva. L’aereo è stato fermo per circa due ore prima di riprendere il volo. Non sono stati segnalati incidenti o feriti tra i passeggeri.

L’aereo era partito dall’Egitto diretto nel Regno Unito quando il comandante ha deciso un atterraggio precauzionale a Fiumicino. Il motivo? Una passeggera ha ammesso di avere lasciato nel bagaglio da stiva un power bank collegato a un dispositivo elettronico, e le batterie al litio sono vietate in stiva per il rischio incendio. “ C’è qualcosa a bordo che non dovremmo avere ”. È bastata questa frase del pilota per far salire la tensione tra i circa 180 passeggeri del volo easyJet. Poco dopo l’annuncio, l’aereo ha cambiato rotta iniziando una rapida discesa verso Roma Fiumicino, dove il comandante ha effettuato un atterraggio precauzionale. Secondo quanto riportato dal New York Post e dal Sun, il problema è nato quando una passeggera ha detto di avere lasciato nel bagaglio da stiva un power bank collegato a un dispositivo elettronico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “C’è qualcosa che non dovremmo avere a bordo”: volo EasyJet deviato a Roma per un power bank nel bagaglio da stiva

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«C'è qualcosa che non dovremmo avere nella stiva». L'aereo per Londra dirottato a Roma Fiumicino

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