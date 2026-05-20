Nuova ondata di chiamate mute la truffa a cui bastano pochi secondi per rubare la voce a chiunque e svuotare il conto

Da parmatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova ondata di chiamate mute sta mettendo in allarme molte persone. La truffa si basa sull’uso dell’intelligenza artificiale e sul furto di dati biometrici vocali, permettendo ai truffatori di rubare la voce in pochi secondi. Questi tentativi sfruttano le chiamate silenziose per accedere agli account o svuotare i conti correnti delle vittime. Sono stati segnalati casi di persone che, dopo aver risposto a queste chiamate, hanno riscontrato perdite di denaro e problemi di sicurezza.

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Nuova ondata di preoccupazione per l'allarme della truffa che sta spaventando migliaia di persone, basata sull’intelligenza artificiale e sul furto di dati biometrici vocali. Anche a Parma sono state segnalate alla nostra redazione, nelle ultime settimane, decine e decine di chiamate mute. Ai. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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