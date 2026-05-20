Nuova ondata di chiamate mute la truffa a cui bastano pochi secondi per rubare la voce a chiunque e svuotare il conto

Una nuova ondata di chiamate mute sta mettendo in allarme molte persone. La truffa si basa sull’uso dell’intelligenza artificiale e sul furto di dati biometrici vocali, permettendo ai truffatori di rubare la voce in pochi secondi. Questi tentativi sfruttano le chiamate silenziose per accedere agli account o svuotare i conti correnti delle vittime. Sono stati segnalati casi di persone che, dopo aver risposto a queste chiamate, hanno riscontrato perdite di denaro e problemi di sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui