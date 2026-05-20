Nuova ondata di chiamate mute la truffa a cui bastano pochi secondi per rubare la voce a chiunque e svuotare il conto
Una nuova ondata di chiamate mute sta mettendo in allarme molte persone. La truffa si basa sull’uso dell’intelligenza artificiale e sul furto di dati biometrici vocali, permettendo ai truffatori di rubare la voce in pochi secondi. Questi tentativi sfruttano le chiamate silenziose per accedere agli account o svuotare i conti correnti delle vittime. Sono stati segnalati casi di persone che, dopo aver risposto a queste chiamate, hanno riscontrato perdite di denaro e problemi di sicurezza.
Nuova ondata di preoccupazione per l'allarme della truffa che sta spaventando migliaia di persone, basata sull’intelligenza artificiale e sul furto di dati biometrici vocali. Anche a Parma sono state segnalate alla nostra redazione, nelle ultime settimane, decine e decine di chiamate mute. Ai. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
È IL PREAMBOLO DI UNA TRUFFA AVVERTE IL CODACONS: TI STANNO PROFILANDO OGGI PER FREGARTI DOMANI
Sullo stesso argomento
Telefonate mute anche nel Comasco: la nuova truffa che “ti ruba la voce”, come funziona e cosa fareAnche nel Comasco, come in tutta Italia, c’è un fenomeno che sta diventando sempre più frequente.
La nuova truffa al supermercato, "10 euro per i bimbi malati" e il pos in corsia: in pochi secondi spariscono 2mila euroUn sorriso amichevole e gentile, una richiesta che tocca il cuore: una piccola offerta per i bambini malati, che non possono permettersi le cure...
#Varese, nuova ondata di truffe #smishing con sms che invita a contattare per operazioni bancarie onerose. Ecco che cosa fare facebook
Tredici tentativi in poche ore nel Pordenonese: i truffatori puntano sugli anzianiPordenone, 13 tentativi di truffa agli anziani in poche ore: nessuno va a segno. Allerta dei Carabinieri. nordest24.it
Sms sospetti: nuova ondata di truffeOcchio alle truffe. Putroppo anche nel 2026. Infatti, il nuovo anno a San Marino si è aperto con altre segnalazioni dei cittadini alle forze dell’ordine. Anche questa volta i truffatori stanno ... ilrestodelcarlino.it