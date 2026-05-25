Durante il fine settimana si sono svolti i campionati regionali di atletica, con gare dedicate ai cadetti a Modena e agli allievi a Imola. Tra i risultati, una atleta ha migliorato il record di Oki nei 300 ostacoli, stabilito nel 2013, e un'altra ha ottenuto il miglior tempo della regione. La competizione ha visto anche la partecipazione di una giovane atleta, figlia d’arte, che ha conquistato il primo posto regionale.

Si sono disputati nel weekend i campionati regionali per società, i cadetti a Modena e gli allievi a Imola. Da Modena arriva il risultato notevole di Giulia Rocchi della Self Montanari e Gruzza che ha corso i 300 hs. in 44’’43, nuovo record regionale (precedente dell’azzurra Desola Oki in 44’’66 nel 2013) e ovviamente provinciale. Questo tempo oggi è il primo elettronico in Italia della corrente stagione ed è stato ottenuto da Giulia che è figlia d’arte, di Daniele mezzofondista e di Sara Vezzani (velocista e lunghista) che pure l’allena. Ludovica Garlassi ha vinto i 300 piani in 41’’97, Gabriele Garlassi il lancio del disco con 42,62, poi terzo nel lungo con 5,96; Allegra Iori ha vinto i 1000 in 3’00’’20 (sulle altre reggiane Nina Monti e Gloria Tarasconi) e i 2000 in 7’03’’91, Anna Oliva gli 80 piani col personale di 10’’33. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atletica: Giulia (figlia d’arte) top in regione dopo aver migliorato il tempo di Oki stabilito nel 2013. Rocchi da record nei 300 ostacoli

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