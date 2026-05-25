A Las Vegas, alcuni atleti sono stati scoperti dopati, mentre vengono distribuiti milioni di dollari in premi e vengono stabiliti record estremi. La città sta assistendo a uno sviluppo nello sport che fino a poco tempo fa sembrava appartenere a scenari futuristici o a ambientazioni di film di fantascienza. Le pratiche di miglioramento delle performance stanno diventando sempre più avanzate e diffuse, portando a un cambiamento nel modo in cui si praticano e si valutano le competizioni sportive.

A Las Vegas lo sport sta entrando in un territorio che fino a pochi anni fa sembrava confinato alla fantascienza, ai forum di biohacking o alle distopie tecnologiche. Gli “Enhanced Games”, già soprannominati da media e critici “Giochi del doping”, non sono soltanto una provocazione sportiva: sono un gigantesco esperimento mediatico, economico e culturale che rimette in discussione l’intera idea contemporanea di performance umana. L’evento, osteggiato dalle principali federazioni internazionali e dalle agenzie antidoping, mette infatti al centro atleti che utilizzano apertamente sostanze vietate nelle competizioni ufficiali. Non più doping nascosto, dunque, ma potenziamento dichiarato, gestito sotto supervisione medica e trasformato in spettacolo globale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Atleti dopati, milioni in premio e record estremi: cosa sta succedendo davvero a Las Vegas

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