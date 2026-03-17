Recenti eventi in Iran vedono la morte di Ali Larijani e Gholamreza Soleimani, entrambe rivendicate dall’IDF nelle ultime ore. Questi decessi si aggiungono a una serie di perdite di figure di rilievo nel settore politico e militare di Teheran, attribuite a operazioni condotte da Israele e Stati Uniti. La situazione si concentra sulla decapitazione delle gerarchie di potere iraniane, con sviluppi che attirano l’attenzione internazionale.

Le morti di Ali Larijani e Gholamreza Soleimani, rivendicate nelle ultime ore dall’Idf, accrescono ulteriormente la già lunga lista di recenti perdite eccellenti inflitte da Israele e Stati Uniti ai vertici politico-militari di Teheran. Tra la "guerra dei 12 giorni" di giugno 2025 e la nuova fase militare avviata poco più di due settimane fa, sono infatti già oltre 50 le figure di alto rango legate alla teocrazia degli ayatollah, compresa la guida suprema Ali Khamenei, date per eliminate fisicamente secondo almeno una fonte ufficiale. A queste uccisioni si aggiunge quella da parte degli Usa, risalente a gennaio 2020, del generale iraniano Qasem Soleimani, allora numero uno dei Quds, forze d’élite delle Guardie rivoluzionarie. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Decapitazione del potere iraniano: cosa sta succedendo davvero

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