Recenti dichiarazioni indicano che il passaggio nello stretto di Hormuz non sarebbe ancora completamente aperto, nonostante le affermazioni di alcune autorità e conferme di altri. La situazione sul traffico marittimo nella zona rimane complessa, con alcune navi che riescono a transitare mentre altre incontrano difficoltà o restrizioni. La questione continua a essere monitorata da vicino da parte delle forze coinvolte e degli osservatori internazionali.

Hormuz è davvero riaperto al traffico? Non proprio. Almeno non lo è completamente come ha annunciato Teheran e confermato Trump. «Stiamo verificando il recente annuncio relativo alla riapertura dello Stretto di Hormuz, al fine di accertarne la conformita con la liberta di navigazione per tutte le navi mercantili e con la sicurezza del transito attraverso l'utilizzo dello schema del traffico stabilito dall'Imo», ha scritto su X Arsenio Dominguez, segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (Imo), l'agenzia delle Nazioni Unite per la navigazione. Significa che dare per buono quanto affermato dall'Iran non è poi così scontato.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Hormuz è davvero riaperto? Cosa sta succedendo alle navi ora (e quali possono davvero passare)

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