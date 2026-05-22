Manifattura San Maurizio | Accordo raggiunto sul nuovo contratto

Dopo un anno dalla giornata di sciopero, le lavoratrici della Manifattura San Maurizio hanno raggiunto un accordo sul nuovo contratto. La firma dell’intesa arriva dopo mesi di trattative tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione aziendale. La notizia è stata comunicata ufficialmente e mette fine a un periodo di tensioni protratto nel tempo. Le lavoratrici attendono ora di conoscere i dettagli dell’accordo e di vedere applicate le nuove condizioni contrattuali.

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A un anno esatto dalla storica giornata di sciopero, per le lavoratrici della Manifattura San Maurizio sembra essere finalmente arrivata la luce in fondo al tunnel. É infatti stato raggiunto ieri un accordo preliminare tra l’azienda, appartenente al gruppo Max Mara e la Filctem Cgil. A comunicarlo è proprio l’azienda con una nota: "L’azienda Manifattura di S.Maurizio comunica con soddisfazione il raggiungimento dell’intesa con le rappresentanze sindacali aziendali su una ipotesi di accordo di rinnovo della contrattazione integrativa. La convergenza con le rappresentanze sindacali aziendali dovrà naturalmente trovare conferma nell’assemblea dei lavoratori ma è da apprezzare e da salutare con favore lo spirito costruttivo che ha animato il confronto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Manifattura San Maurizio: "Accordo raggiunto sul nuovo contratto" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Max Mara Manifattura San Maurizio: “Raggiunto accordo coi sindacati su integrativo”Reggio Emilia, 21 maggio 2026 – «Manifattura San Maurizio comunica con soddisfazione il raggiungimento dell’intesa con le rappresentanze sindacali... Bper-Sondrio, accordo raggiunto: aumenti e novità nel contratto dei lavoratoriSi è conclusa la complessa trattativa con i sindacati per l’incorporazione della Banca Popolare di Sondrio in BPER. Max Mara Manifattura San Maurizio: Raggiunto accordo coi sindacati su integrativoL’annuncio dell’azienda dopo le proteste delle lavoratrici e della vertenza della Cgil a luglio scorso col quale si denunciavano condizioni inaccettabili ... ilrestodelcarlino.it Rinnovo del contratto integrativo: accordo raggiunto per le sarte di Manifattura San MaurizioREGGIO EMILIA – Accordo raggiunto alla Manifattura di San Maurizio, azienda del Gruppo Max Mara, sul rinnovo della contrattazione integrativa. L’intesa, comunicata dalla stessa azienda, è stata siglat ... reggionline.com