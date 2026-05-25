Assurdo in Corso Roma | asportati ' pistoncini' di apertura dai ' cassonetti intelligenti' appena installati
A Foggia, in Corso Roma, sono stati rubati i pistoncini che consentono l'apertura dei cassonetti intelligenti appena installati. L'episodio si è verificato pochi giorni dopo il posizionamento dei contenitori nei quartieri della città. Gli autori del furto sono ancora sconosciuti. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata. Le autorità stanno indagando sull'episodio. La sostituzione dei pezzi rubati non è ancora stata effettuata.
Assurdo in Corso Roma, a Foggia, dove ignoti hanno asportato i ‘pistoncini’ che regolano l'apertura dei cassonetti intelligenti installati da pochi giorni in diversi quartieri della città. Nel caso specifico, si tratta dei contenitori presenti nei pressi dell'istituto bancario ‘Credem’, lungo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Raccolta differenziata a Foggia, via libera ai cassonetti intelligenti: definita la macro-area in cui saranno installatiLa Giunta comunale di Foggia ha approvato la definizione della distribuzione dei cassonetti intelligenti nel territorio della città.
Attraversamenti vicino alle scuole: installati i primi semafori intelligentiA Cusercoli sono stati recentemente installati i primi semafori intelligenti vicino alle scuole, con lo scopo di migliorare la sicurezza per studenti...