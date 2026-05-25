Assurdo in Corso Roma | asportati ' pistoncini' di apertura dai ' cassonetti intelligenti' appena installati

Notizia in breve

A Foggia, in Corso Roma, sono stati rubati i pistoncini che consentono l'apertura dei cassonetti intelligenti appena installati. L'episodio si è verificato pochi giorni dopo il posizionamento dei contenitori nei quartieri della città. Gli autori del furto sono ancora sconosciuti. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata. Le autorità stanno indagando sull'episodio. La sostituzione dei pezzi rubati non è ancora stata effettuata.