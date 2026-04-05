Attraversamenti vicino alle scuole | installati i primi semafori intelligenti

A Cusercoli sono stati recentemente installati i primi semafori intelligenti vicino alle scuole, con lo scopo di migliorare la sicurezza per studenti e pedoni nella zona. Questi dispositivi si trovano in prossimità degli istituti scolastici e rappresentano un intervento diretto per regolare il traffico e ridurre i rischi durante gli orari di maggior afflusso. La mossa segue le necessità di garantire un ambiente più sicuro per chi frequenta le scuole del territorio.

“L’intervento rientra in un più ampio programma volto al miglioramento della viabilità urbana e alla riduzione dei rischi legati al traffico”, spiega il sindaco dí Civitella, Claudio Milandri Sono stati installati i nuovi semafori intelligenti a Cusercoli, in prossimità delle scuole, con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza degli studenti e dei pedoni. “L’intervento rientra in un più ampio programma volto al miglioramento della viabilità urbana e alla riduzione dei rischi legati al traffico - spiega il sindaco dí Civitella, Claudio Milandri -. I nuovi impianti sono dotati di sistemi tecnologici avanzati e sensori capaci di rilevare in tempo reale la presenza di veicoli e pedoni, consentendo una regolazione più efficiente e dinamica del traffico veicolare”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Aiuti agli attraversamenti davanti alle scuole: "Ci pensano i volontari"Presentato ieri il nuovo servizio di ausilio all’attraversamento pedonale dedicato agli studenti delle scuole di San Biagio, a Codogno. Leggi anche: Acqua ’plastic free’ nelle scuole . Installati 16 erogatori alle superiori. Ora bere sarà davvero ecologico Temi più discussi: Nuovo attraversamento pedonale. Più sicurezza per l’accesso alle scuole; Attraversamenti pedonali troppo bassi, nel VI municipio di Roma lavori da rifare; Dragoncello, nuovo attraversamento luminoso su viale Ruspoli: più sicurezza davanti alla scuola, ma il quartiere chiede altri interventi; Roma, Suv travolge 13enne e 64enne davanti scuola: il ragazzo è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Sicurezza stradale, il punto del sindaco: Più illuminazione vicino alle scuoleRingrazio Forza Italia per gli interessanti suggerimenti. In realtà abbiamo installato già diversi anni fa un sistema della ditta indicata, Apl Smart, sull’attraversamento pedonale più utilizzato ... ilrestodelcarlino.it Nuovo attraversamento pedonale. Più sicurezza per l’accesso alle scuoleLe strisce appena completate partono dal viale che costeggia corso Europa. Realizzati cartelli, illuminazione, stallo per disabili e piazzola di sosta rosa. . ilrestodelcarlino.it ATTRAVERSAMENTI PEDONALI RIALZATI Proseguono i lavori ad opera dell' Amministrazione Municipale per mettere in sicurezza le strade del Municipio Roma VI delle Torri con la realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati. Dopo quelli terminati n facebook