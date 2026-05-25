Il profilo più richiesto nel settore aerospaziale in Italia è quello di systems engineer, che si occupa di integrare e far funzionare insieme i principali sistemi. Seguono tecnici specializzati in elettronica, ingegneri aerospaziali, progettisti di sistemi di navigazione e software developer. La domanda si concentra principalmente in aziende e aziende di settore, con un interesse crescente per professionisti capaci di supportare lo sviluppo di tecnologie avanzate e sistemi complessi.

Roma, 25 maggio 2026 - Systems engineer, che si occupa di far funzionare insieme tutti i principali sottosistemi di un velivolo o satellite, ingegneri dei software con specializzazione spaziale e ingegneri e analisti FEM per simulare il comportamento meccanico di strutture complesse sotto l'effetto di grandi sollecitazioni: sono tra i professionisti emergenti del settore aerospaziale. Cresce la domanda anche nel campo dell’aeronautica e dello spazio per le figure legate all’ingegneria termica per la progettazione di strutture e motori in grado di resistere a temperature estreme. Questo è quanto emerge dallo studio di Assolavoro DataLab, l’Osservatorio dell’Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro, che ha stilato la classifica dei dieci profili più richiesti nel sistema Aerospazio in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Assolavoro, i 10 profili professionali più richiesti in Italia nell'aerospazio

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