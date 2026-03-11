Career Day alla Fiera la carica dei 4mila | ecco i profili più richiesti e le aziende più gettonate

Al Career Day alla Fiera di Bologna, quasi 4.000 studenti hanno partecipato all’evento nel padiglione 33, incontrando 175 aziende di cui il 70% con sedi nella regione. L’evento ha visto la presenza di laureandi e neolaureandi che hanno potuto conoscere le opportunità offerte da aziende nazionali e multinazionali. Tra i profili più richiesti ci sono stati quelli legati a tecnologia, marketing e ingegneria.

Bologna, 11 marzo 2026 – Al Career Day, padiglione 33 di Bologna Fiere, ci sono state quasi 4.000 presenze: laureandi e neolaureandi hanno incontrato 175 aziende nazionali e multinazionali, il 70% delle quali con almeno una sede nel territorio regionale. Tra ansia per il primo vero contatto con il mondo professionale e grandi aspettative per il futuro, gli studenti ed ex studenti si sono recati, con il curriculum in mano, a fare brevi colloqui conoscitivi con l'intento di un contratto stabile. Rifiutano i tirocini perché vogliono lavorare, il prima possibile. "Ci hanno detto che cercavano solo tirocini quindi ci eravamo scoraggiati - spiegano due studenti di Ingegneria all'ingresso - invece ci hanno proposto anche degli apprendistati, è andata bene".