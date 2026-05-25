Assistenza domiciliare la replica | Servizio non a rischio Pronti al dialogo
Le cooperative sociali coinvolte nel servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone fragili hanno dichiarato che il servizio non è a rischio. In una nota, hanno aggiunto di essere disponibili al dialogo per chiarire eventuali criticità. La replica arriva dopo le accuse di alcune sigle sindacali che avevano segnalato problemi nella gestione delle attività sul territorio.
Dopo la denuncia della Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Fpl, in merito ai servizi rivolti alle persone anziane, fragili e non pienamente autosufficienti residenti sul territorio comunale, l’Ati (composta dalle cooperative sociali Il Quadrifoglio, Astrolabio e Ninfea) ritiene opportuno fornire alcuni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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