Secondo un’analisi di Family Care, il settore dell’assistenza domiciliare in Italia vale circa 17 miliardi di euro, ma metà delle relazioni lavorative sono considerate irregolari. La mancanza di una defiscalizzazione strutturale mette a rischio una crisi sociale, mentre il Paese si trova ad affrontare un invecchiamento della popolazione che lo rende il più anziano d’Europa. La situazione attuale riflette un cambiamento demografico che impatta sui sistemi di assistenza e di welfare nazionali.

L’Italia è oggi il Paese più anziano d’Europa. Un primato che non rappresenta soltanto un dato demografico, ma una trasformazione profonda destinata a incidere sugli equilibri economici e sociali del Paese. L’aumento progressivo della popolazione over 65 e delle persone non autosufficienti sta infatti ridefinendo i bisogni delle famiglie e il perimetro stesso del welfare. Secondo l’analisi di Family Care, Agenzia per il Lavoro del gruppo Openjobmetis specializzata nella ricerca, selezione, formazione e somministrazione di personale per l’assistenza domiciliare e ospedaliera, nei prossimi anni la domanda di assistenti familiari è destinata a crescere in modo strutturale e continuo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Assistenza domiciliare, l'analisi di Family Care: "Settore da 17 miliardi, ma metà dei rapporti è irregolare. Senza una defiscalizzazione strutturale rischio emergenza sociale"

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