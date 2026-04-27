La cura che entra in casa | così cambia l' assistenza domiciliare a Messina

Da messinatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, l’assistenza domiciliare ha assunto un ruolo sempre più centrale nella cura dei pazienti con patologie croniche. In diverse zone, vengono adottati nuovi modelli di assistenza che coinvolgono professionisti sanitari e familiari, per garantire un supporto continuo e personalizzato. Questa trasformazione mira a ridurre gli ospedali e migliorare la qualità della vita dei pazienti, favorendo interventi più vicini alle esigenze quotidiane.

Negli ultimi anni l’assistenza domiciliare sta diventando sempre più fondamentale nella gestione dei pazienti cronici. Evitare di riempire gli ospedali per un’assistenza che può essere fatta a casa diventa imprescindibile.In una provincia ampia e con molti comuni distanti dagli ospedali si.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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