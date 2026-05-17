Malattia e Inps | dal 2026 arrivano nuovi controlli e regole rigide

Dal 2026 entreranno in vigore nuove regole e controlli più severi riguardanti le malattie e l'Inps. Tra le novità ci sono norme più stringenti sui controlli e modalità aggiornate di gestione delle richieste di certificato medico. Se il medico non invia il certificato, ci saranno procedure specifiche per evitare sanzioni. Inoltre, sono state stabilite nuove fasce orarie di reperibilità che si applicano a tutti i soggetti coinvolti nel sistema.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come evitare sanzioni se il medico non invia il certificato?. Quali sono le nuove fasce orarie di reperibilità per tutti?. Chi può richiedere una deroga agli orari delle visite fiscali?. Cosa rischia il lavoratore se non risponde al medico fiscale?.? In Breve Certificato medico entro 24 ore e comunicazione protocollo al datore entro 48 ore.. Reperibilità obbligatoria dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per tutti.. Assenze nel settore privato pari al 78% del totale delle certificazioni emesse.. Incremento assenze del 2,8% e visite fiscali aumentate del 3,7% nel 2025..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malattia e Inps: dal 2026 arrivano nuovi controlli e regole rigide ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NASPI Marzo 2026: Quando arriva il pagamento INPS e come controllare gli accrediti Sullo stesso argomento Malattia e controlli INPS: ecco le nuove regole per tutti i lavoratori? Punti chiave Quali sono le nuove fasce orarie obbligatorie per la reperibilità? Chi può evitare le visite mediche domiciliari dell'INPS? Come... Malattia e controlli INPS: nuovi orari e piattaforma digitaleL’INPS potenzia i controlli sulle assenze per malattia attraverso un incremento dei medici ispettori e l’introduzione di una nuova piattaforma... Malattia e lavoro: dalle visite fiscali Inps più frequenti alle nuove regole sugli orari, tutte le novità x.com Visite fiscali Inps 2026, cosa cambia per i lavoratoriL’Inps rafforza i controlli per malattia con visite fiscali più rapide e nuove fasce di reperibilità uguali per tutti. Ecco le novità nel dettaglio. virgilio.it Malattia Inps, più controlli e visite fiscali nel 2026: cosa rischiano i lavoratoriStretta dello Stato sulle assenze per malattia: fasce orarie uguali per tutti e verifiche più rapide con nuove piattaforme digitali. Cosa succede in caso di irreperibilità presso il proprio ... quifinanza.it