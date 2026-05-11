Malattia e controlli INPS | ecco le nuove regole per tutti i lavoratori

L'INPS ha aggiornato le regole riguardanti le visite mediche e i controlli per i lavoratori malati. Sono state stabilite nuove fasce orarie obbligatorie per la reperibilità, mentre alcune categorie di lavoratori possono evitare le visite domiciliari previste dall'ente. Le modifiche riguardano sia le tempistiche che le condizioni per l'esenzione dalle visite mediche, con l'obiettivo di regolamentare meglio le procedure di controllo.

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? Punti chiave Quali sono le nuove fasce orarie obbligatorie per la reperibilità?. Chi può evitare le visite mediche domiciliari dell'INPS?. Come vengono selezionati i lavoratori per i controlli automatici?. Cosa rischia concretamente il lavoratore se risulta irreperibile?.? In Breve Fasce di reperibilità obbligatorie dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.. Esonero visite per invalidità superiore al 67% o patologie salvavita documentate.. Controlli attivati da algoritmi statistici o su richiesta specifica del datore di lavoro.. Normativa basata su circolare Inps 46402023 e sentenze del Tar del Lazio..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Malattia e controlli INPS: ecco le nuove regole per tutti i lavoratori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video PAGAMENTI INPS GENNAIO 2026 le date UFFICIALI per TUTTI Notizie correlate Visite fiscali Inps, più controlli per le assenze da malattia: cosa rischiano i lavoratoriL'Inps ha inaugurato una stretta sulle visite fiscali a centinaia di migliaia di lavoratori che hanno richiesto assenza per malattia. Leggi anche: Visite fiscali Inps, stretta sui controlli per assenze dovute a malattia: cosa rischiano i lavoratori Argomenti più discussi: Gli orari delle visite fiscali per i dipendenti pubblici nel 2026; Visite fiscali INPS in malattia: orari, fasce di reperibilità e sanzioni; Malattia dei dipendenti e controlli: le aziende guardano sempre più agli investigatori privati – LMF; Malattia e attività sportiva: quando il licenziamento è illegittimo. Finta partita IVA, chi rischia reddit Orari visita fiscale 2026: le fasce dei controlli Inps per malattiaOrari mutua, cambiano le regole: la reperibilità diventa uguale per dipendenti pubblici e privati. Quattro ore al giorno, sette giorni su sette, ma attenzione alle assenze: le sanzioni possono incider ... quotidiano.net