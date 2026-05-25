Assentismo a scuola prosciolti 9 imputati | Gli elementi acquisiti non consentono la previsione di condanna
Nove imputati coinvolti in un caso di assenteismo scolastico sono stati prosciolti. La decisione si basa sulla mancanza di elementi sufficienti per prevedere una condanna. La corte ha stabilito che le prove raccolte non permettono di formulare un giudizio di colpevolezza. La sentenza è stata emessa dopo aver valutato le evidenze presentate durante il processo.
Assolti perchè “gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna”. Si chiude con un “non luogo a procedere” la vicenda dei presunti assenteisti nell'istituto scolastico ‘Mattei’, a Vieste.Lo ha stabilito il giudice del Tribunale di Foggia, Loretta Plantone. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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