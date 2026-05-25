Assentismo a scuola prosciolti 9 imputati | Gli elementi acquisiti non consentono la previsione di condanna

Notizia in breve

Nove imputati coinvolti in un caso di assenteismo scolastico sono stati prosciolti. La decisione si basa sulla mancanza di elementi sufficienti per prevedere una condanna. La corte ha stabilito che le prove raccolte non permettono di formulare un giudizio di colpevolezza. La sentenza è stata emessa dopo aver valutato le evidenze presentate durante il processo.