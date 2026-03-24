Documenti falsi per gli extracomunitari Prosciolti 137 imputati

Da ilrestodelcarlino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è chiuso con 137 proscioglimenti in udienza preliminare il processo a una presunta organizzazione che predisponeva contratti di lavoro fittizi e documentazione fiscale per consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti di lavoro previsti per legge, di ottenere o rinnovare il permesso di soggiorno. Un sistema che, in ipotesi di accusa (il pm è Marco Forte), avrebbe favorito 854 persone, in un periodo che va dal 2013 al 2018. Il Gup Andrea Romito ha però dichiarato il non luogo a procedere per prescrizione per la maggior parte delle accuse (truffa, truffa aggravata e violazione del testo unico sull’immigrazione) mentre ha prosciolto perché il fatto non sussiste otto imputati accusati di associazione a delinquere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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