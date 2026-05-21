La sorella di Salim El Koudri ha rilasciato un audio in cui afferma di non aver mai immaginato una situazione simile e di non aver previsto quanto accaduto sabato scorso a Modena, quando un giovane si è lanciato con un'auto sulla folla. L’audio è stato diffuso dall’avvocato che rappresenta la famiglia. La vicenda ha suscitato attenzione e si sta cercando di fare chiarezza sui dettagli dell’episodio e sulle motivazioni del gesto.

(LaPresse) “Mai, mai, mai nella mia vita avrei immaginato una cosa del genere. Nessuno di noi”. A parlare è la sorella di Salim El Koudri, il giovane che sabato scorso si è lanciato con l’auto sulla folla a Modena, in un audio diffuso dal legale, avvocato Fausto Gianelli. Nel racconto emerge l’immagine di un ragazzo considerato da tutti irreprensibile. “È sempre stato bravo, il primo della classe. Studioso, preciso, ordinato, sempre pulito, anche in camera sua. Era lo studente e il figlio perfetto “. Solo negli ultimi mesi qualcosa sembrava essere cambiato. “Lo vedevamo diverso, combattuto. Ma pensavamo fosse il dispiacere di non trovare lavoro a trent’anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Modena, auto sulla folla: l’audio della sorella di El Koudri

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Auto sulla folla a Modena, parla la sorella di El Koudri: Mi dispiace

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