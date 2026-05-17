Auto sulla folla a Modena e Lega e Vannacci attaccano su Salim El Koudri sindaco Mezzetti | Vedo avvoltoi

Nella città di Modena si sono verificati alcuni incidenti che hanno coinvolto un'auto lanciata sulla folla. In parallelo, leader politici della Lega e rappresentanti militari sono intervenuti pubblicamente, attaccando il sindaco della città e il primo cittadino, Salim El Koudri. Le dichiarazioni sono arrivate in un clima di tensione, con commenti critici rivolti alle autorità locali. La vicenda ha suscitato reazioni da parte dell'opposizione politica e ha alimentato il dibattito pubblico sulla gestione della sicurezza urbana.

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Sgomento e condanna unanimi dai partiti per il gesto di Salim El Koudri, che sabato si è lanciato con l’auto sulla folla nel centro di Modena, ferendo gravemente diversi passanti. Ma non solo: Salvini e Vannacci attaccano sul tema immigrazione, con la Lega che riaccende lo scontro con Forza Italia sulla proposta dello Ius soli. Mentre il sindaco di Modena parla di “tanti avvoltoi”. Auto sulla folla a Modena, Salvini all'attacco Scontro tra Lega e Forza Italia Vannacci attacca su Salim El Koudri Il sindaco di Modena Mazzetti: "Vedo tanti avvoltoi" Auto sulla folla a Modena, Salvini all’attacco “Non ci può essere nessuna giustificazione per un delitto così infame”, scrive su X il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, etichettando l’autore della tentata strage di Modena, Salim El Koudri, come un “criminale di seconda generazione”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena e Lega e Vannacci attaccano su Salim El Koudri, sindaco Mezzetti: "Vedo avvoltoi" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Auto sulla folla a Modena, l’investitore è Salim el Koudri: chi è(Adnkronos) – Si chiama Salim el Koudri il 31enne italiano di origine marocchina che oggi ha investito una decina di passanti in pieno centro a... Auto sulla folla a Modena, Salim El Koudri indagato per strage e lesioni aggravate: l'ipotesi di chi indagaVanno avanti le indagini su Salim El Koudri, che sabato 16 maggio ha seminato il panico nel centro di Modena piombando con l’auto sulla folla e... La vita solitaria, il titolo di studio, la sindrome schizoide. Resta il fatto che le modalità dell'attentato di Modena, con l'auto lanciata sulla folla e l'attacco con il coltello, ricalcano quelle tipiche del terrorismo di matrice islamica. x.com Auto sulla folla a Modena: chi è Salim El Koudri e il percorso di salute mentaleAuto sulla folla nel centro di Modena: alla guida Salim el Koudri, indagini sul gesto e sul suo profilo personale, esclusa al momento la matrice ideologica. notizie.it Un uomo investe la folla con la sua auto in Italia, per poi tentare di accoltellarla. reddit Modena, auto sulla folla. Mattarella e Meloni in ospedale dai feriti. I due con le gambe amputate sono marito e moglie, lei è gravissimaTra i primi soccorritori intervenuti ieri in via Emilia Centro a Modena, dove un'auto ha investito alcune persone, c'è un Ufficiale dell'Esercito del nono reggimento di ... ilmessaggero.it