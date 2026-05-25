Asp al via la nuova policy dell’accoglienza | relazione e umanizzazione al centro delle cure

È stata avviata una nuova policy dell’accoglienza nel settore sanitario pubblico, che si concentra sulla relazione e l’umanizzazione delle cure. La riforma prevede di integrare l’assistenza clinica con un’attenzione maggiore alla persona, puntando a migliorare l’esperienza dei pazienti. La policy si propone di rendere più umana e relazionale l’assistenza, andando oltre le prestazioni mediche tradizionali. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di attuazione o sui soggetti coinvolti.

Non soltanto assistenza sanitaria e prestazioni cliniche, ma un nuovo approccio che punta a mettere la persona al centro del sistema pubblico. L’Asp di Messina ha approvato una nuova policy aziendale dedicata alla cultura dell’accoglienza e della relazione con cittadini, pazienti e caregiver. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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