Ricerca prevenzione e umanizzazione delle cure | al via la campagna 5xmille di GSD Foundation ETS

È stata avviata una nuova campagna di sensibilizzazione che mira a sostenere la ricerca, migliorare le modalità di assistenza e promuovere l’attenzione alla prevenzione. La iniziativa è promossa da una fondazione che si occupa di promuovere progetti nel settore sanitario, coinvolgendo cittadini e supporter attraverso la destinazione del 5 per mille delle imposte. L’obiettivo è raccogliere fondi per finanziare attività di ricerca e assistenza.

Sostenere la ricerca, migliorare l’esperienza di cura e promuovere la prevenzione: sono questi gli obiettivi della nuova campagna 5xmille, curata dall’agenzia creativa Brandsider, di GSD Foundation ETS, l’ente non profit del Gruppo San Donato, da sempre impegnato nel generare un impatto concreto sulla vita dei pazienti e delle loro famiglie. Nel corso dell’ultimo anno, la Fondazione ha realizzato oltre 360 attività di umanizzazione delle cure (più di una al giorno) – molte delle quali anche al Policlinico San Marco e al Policlinico San Pietro – iniziative che spaziano dai progetti dedicati ai pazienti pediatrici, come laboratori creativi e...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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