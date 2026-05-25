ASL Frosinone addio alle code | da oggi la cartella clinica si richiede e si scarica online

Da oggi, l’ASL di Frosinone ha avviato uno sportello online per richiedere e scaricare la copia della cartella clinica. Il servizio permette di evitare le code presso gli uffici fisici e di ottenere i documenti in modo digitale. L’accesso è disponibile tramite il portale ufficiale dell’azienda sanitaria, che consente di completare le procedure da qualsiasi dispositivo con connessione internet.

Un importante passo in avanti nel processo di ammodernamento dei servizi sanitari ciociari. A partire da oggi, l'Azienda Sanitaria Locale di Frosinone ha attivato ufficialmente il nuovo Sportello online dedicato alla richiesta e al rilascio della copia della cartella clinica.Una novità. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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