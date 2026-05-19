La cartella clinica non dovrebbe costare nulla A Brescia invece si paga ancora

A Brescia, un paziente ha raccontato di aver dovuto pagare 50 euro, poi 30 euro, per ricevere via email la propria cartella clinica, nonostante si tratti di un documento che dovrebbe essere gratuito. Il paziente, con problemi cardiaci e sottoposto a diversi interventi, ha spiegato di aver affrontato questa richiesta di pagamento dopo le sue dimissioni dall’ospedale. La situazione riguarda la modalità di accesso ai documenti sanitari, che in teoria dovrebbe essere senza costi per i cittadini.

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