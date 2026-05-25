Il 27 e 28 maggio 2026, l’ASL Foggia organizza i Welfare Days a Manfredonia, durante i quali sarà presente un Pap Mobile dedicato allo screening della cervice uterina. Il veicolo itinerante offrirà accesso gratuito ai test di prevenzione. L’iniziativa si svolgerà in diverse aree della città, con orari variabili. La presenza del Pap Mobile mira a facilitare la partecipazione delle donne alla prevenzione, senza prenotazione.

e stand informativo sugli ambulatori ginecologici ad alta specializzazione attivati nel Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis ASL Foggia sarà presente alla seconda edizione dell’evento “Welfare Days”, in programma a Manfredonia il 27 e il 28 maggio 2026. Obiettivo della partecipazione all’iniziativa, organizzata dal Comune di Manfredonia tramite l’Assessorato al Welfare di comunità e alla Cultura, è promuovere la cultura della prevenzione oncologica femminile e far conoscere i nuovi servizi offerti dagli ambulatori ginecologici ad alta specializzazione attivati nel Presidio Ospedaliero San Camillo de Lellis, per garantire sul territorio risposte ai bisogni di salute delle donne. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - ASL Foggia – Welfare Days a Manfredonia 27 e 28 maggio 2026: Pap Mobile per lo screening della cervice uterina

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