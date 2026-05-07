ASL Foggia Screening oncologici | nel 2025 superati gli obiettivi ministeriali LEA per carcinoma della mammella tumore della cervice uterina e del colon retto

Nel 2025, l'ASL di Foggia ha raggiunto e superato gli obiettivi ministeriali previsti dai livelli essenziali di assistenza per i programmi di screening oncologici. In particolare, sono stati superati i target relativi alla diagnosi precoce di carcinoma della mammella, tumore della cervice uterina e del colon retto. Questi risultati si riferiscono ai dati raccolti nel corso dell'anno e riguardano le attività di prevenzione promosse dalla struttura sanitaria.

Per lo screening del carcinoma alla mammella, rivolto alle donne tra i 50 e 69 anni, a fronte dell’obiettivo ministeriale del 40%, l’adesione registrata da ASL Foggia è stata: nel 2025 pari al 49%, su 33.056 inviti, con 1.430 casi positivi (9,09%); nel 2024 pari al 51.56%, su 38.560 inviti, con 1.429 casi positivi (7,85%) nel 2023 pari al 46,36%, su 31.441 inviti, con 1.675 casi positivi (10,26%). Per lo screening del tumore della cervice uterina, rivolto alle donne di età compresa fra 25 e 64 anni, rispetto al target ministeriale del 45%, l’adesione è stata: nel 2025 pari al 48,05%, su 37.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - ASL Foggia Screening oncologici: nel 2025 superati gli obiettivi ministeriali LEA per carcinoma della mammella, tumore della cervice uterina e del colon retto Notizie correlate Marzo, mese della prevenzione del tumore del colon-retto: la Asl invita allo screening gratuitoIl tumore del colon-retto rappresenta, per incidenza, la seconda patologia oncologica in Italia e in Europa ma un’azione preventiva tempestiva può... Leggi anche: Screening per il tumore del colon retto in farmacia, partiti gli inviti dell’Ausl Toscana centro Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Tutti in Palla a Cerignola: il festival che lega ambiente, salute mentale e prevenzione dal 3 al 10 maggio; Da Hollywood a Foggia e sul Gargano | workshop di sceneggiatura internazionale. Screening oncologici gratuiti nelle sedi di Università e Arca con lo Spesal dell’Asl FoggiaRiparte il programma di prevenzione oncologica gratuita nei luoghi di lavoro promosso da ASL Foggia. Tre le giornate di screening organizzate nel mese di aprile Riparte il programma di prevenzione ... lagazzettadelmezzogiorno.it MAMMOMOBILE CERIGNOLA Cerignola, il 6 maggio arrivano Mammomobile e Papmobile per la prevenzione oncologicaL’attività sarà attiva a Cerignola dalle 9 alle 14 e offrirà esami gratuiti rivolti a diverse fasce della popolazione. statoquotidiano.it OPERAZIONE SOTTO CONTROLLO La pressione alta è spesso silenziosa… ma può fare molto rumore sulla tua salute. Da Farmacia Salvatore – Foggia parte la campagna di screening e prevenzione dell’ipertensione, in collaborazione con Aboca. Dal - facebook.com facebook