ASL Foggia Screening oncologici itineranti | Mammomobile e Pap Mobile fanno tappa sul Gargano

L’ASL di Foggia ha avviato un programma di screening oncologici itineranti, con il Mammomobile e il Pap Mobile, che si sposteranno nei comuni del Gargano. L’iniziativa mira a offrire controlli preventivi alle donne della zona, facilitando l’accesso ai servizi sanitari senza la necessità di recarsi in strutture fisse. Le tappe sono state programmate in diverse località del territorio, con l’obiettivo di aumentare la copertura e sensibilizzare sulla prevenzione.

ASL Foggia rafforza il proprio impegno nella promozione della salute femminile con un programma di screening oncologici itineranti dedicato alle donne residenti nei comuni del Gargano. La diagnosi precoce rappresenta uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro i tumori della mammella e della cervice uterina. Individuare eventuali patologie nelle fasi iniziali consente di intervenire tempestivamente, migliorando significativamente le possibilità di cura e contribuendo alla riduzione della mortalità. Per agevolare l’accesso ai controlli e... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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La casa della salute mobile della Asl fa tappa a Pianella: orari e requisiti per screening e visite gratuiteGli esami sono gratuiti, saranno effettuati dalle ore 9 alle 17 e non necessitano di prenotazione.

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Mammomobile e Pap Mobile fanno tappa sul Gargano: proseguono gli screening oncologici itinerantiGli screening oncologici sono esami gratuiti e indolore, organizzati dalla Regione Puglia: gli screening della cervice uterina (Pap test) sono destinati alle donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni ... foggiatoday.it

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