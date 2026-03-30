Ascolti tv ieri sera domenica 29 marzo 2026 | lo scontro tra Imma Tataranni Milionarie Le Iene - Tutti i dati Auditel della prima serata

I dati degli ascolti televisivi di ieri sera, domenica 29 marzo 2026, mostrano le performance di diversi programmi trasmessi in prima serata. Tra fiction, documentari e programmi di intrattenimento, sono stati monitorati gli ascolti di vari show, tra cui la serie con protagonista un'investigatrice, un approfondimento sulle milionarie e un programma di inchieste. La serata ha visto confrontarsi diversi palinsesti, con risultati che saranno analizzati nei dettagli.

Scopriamo chi ha vinto la battaglia degli ascolti tv ieri sera, domenica 29 marzo 2026. Sui canali Rai e Mediaset sono andati in onda programmi per ogni gusto, dalle indagini di Imma Tataranni al ritorno di Chi vuol essere milionario – Il Torneo, passando per reportage e talk d’attualità. Ascolti tv ieri sera, i dati Auditel del 29 marzo 2026 I dati sugli ascolti tv escono dopo le ore 10:00. Articolo in aggiornamento. Rai 1 – ore 21:30 Imma Tataranni – Sostituto Procuratore (Stagione 5, episodio “Nessuno si salva da solo”) La fiction con Vanessa Scalera prosegue con un nuovo caso ambientato a Matera. Il ritrovamento di un cadavere nel Palombaro apre un’indagine complessa che intreccia segreti familiari e tensioni personali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera, domenica 29 marzo 2026: lo scontro tra Imma Tataranni, Milionarie, Le Iene - Tutti i dati Auditel della prima serata Articoli correlati Ascolti TV ieri sera, domenica 22 marzo 2026: male Milionario, domina la prima serata Tataranni, ecco i dati AuditelGli ascolti tv di ieri sera, domenica 22 marzo 2026, vedono lo scontro tra alcuni programmi di punta sui canali Rai e Mediaset: a dominare la prima... Ascolti tv ieri sera 11 marzo 2026, i dati Auditel della prima serata: lo scontro tra Vanina, Cado dalle nubi, Chi l'ha visto?Gli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 11 marzo 2026, vedono lo scontro tra fiction, talk, film e programmi di intrattenimento sulle principali reti... Tutto quello che riguarda Imma Tataranni Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 22 marzo chi ha vinto tra Imma Tataranni, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e Fazio; Ascolti TV ieri sera, 22 marzo 2026: chi ha vinto tra Imma Tataranni e Il Milionario?; Ascolti TV ieri 22 marzo, vince Imma Tataranni (25.3%), Chi vuol essere milionario? non brilla (14.9%): i dati Auditel; Ascolti tv del 22 marzo: Imma Tataranni e Chi vuol essere milionario. Ascolti Tv ieri (22 marzo): altro botto di Imma Tataranni, Gerry Scotti cede anche a De MartinoLa fiction con Vanessa Scalera vola ancora oltre i 4 milioni di spettatori e domina al 25,3% di share, Chi vuol essere milionario al 14,9%: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv domenica 22 marzo: Imma Tataranni 5, Chi vuol essere milionario, Presa DirettaAscolti tv 22 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ciao Imma Tataranni È appena terminata l’ultima puntata dell’ULTIMA stagione della serie con Vanessa Scalera nei panni dell’amatissima sostituto procuratore. Vi è piaciuta questa stagione - facebook.com facebook