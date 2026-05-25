La Rai centra il tris nella giornata di domenica 24 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino supera La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Cercasi tata disperatamente (Rai 1) a chiudere davanti a Racconto di una notte (Canale 5) e Che tempo che fa (Nove). Ai piedi del podio Report (Rai 3), Le Iene (Italia 1), Fuori dal Coro (Rete 4), The Rookie (Rai 2), Formula 1 (Tv8), Il Caso Epstein – Andrea, il principe senza privilegi (La7). 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ascolti tv ieri domenica 24 maggio chi ha vinto tra Che tempo che fa, Report, Le Iene e Fuori dal Coro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Oroscopo di Domenica 03 Maggio 2026 | Giornata di emozioni

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv ieri domenica 17 maggio chi ha vinto tra Amici, Che tempo che fa, Report e Fuori dal CoroDomenica 17 maggio 2026, i programmi televisivi sono stati protagonisti di una sfida tra diverse emittenti.

Ascolti tv ieri domenica 3 maggio chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio FazioI dati degli ascolti tv di ieri, domenica 3 maggio, mostrano le performance di diverse trasmissioni in prima serata.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 17 maggio chi ha vinto tra Amici, Che tempo che fa, Report e Fuori dal Coro; Ascolti Tv ieri (17 maggio): vince Amici ma la finale non sfonda, boom per Sinner; Ascolti tv 17 maggio: vince la finale di Amici 25 (25.9%), Lapponia I Love Iù si ferma al 13.9%; Amici, la finale si aggiudica gli ascolti del prime time di domenica 17 maggio.

Ascolti tv di ieri, domenica 17 maggio 2026: dalla sfida tra Amici e Lapponia I love You allo scontro Scotti - De Martino x.com

Ascolti tv 24 maggio: chi ha vinto tra Racconto di una notte e Cercasi tata disperatamente, dati in aggiornamentoIl palinsesto televisivo di domenica 24 maggio ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda il film Cercasi tata disperatamente, ... fanpage.it

Ascolti tv domenica 24 maggio: Cercasi tata disperatamente, Racconto di una notte, Le IeneAscolti tv 24 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it