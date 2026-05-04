Ascolti tv ieri domenica 3 maggio chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento Report e Fabio Fazio

I dati degli ascolti tv di ieri, domenica 3 maggio, mostrano le performance di diverse trasmissioni in prima serata. Tra queste, si è confrontata la puntata di Report, insieme a uno spettacolo condotto da Fabio Fazio e la partecipazione di Roberta Valente, notaio a Sorrento. Le percentuali di ascolto di ciascun programma sono state registrate e pubblicate dall'ente di rilevazione, indicando quale ha avuto il maggior pubblico.

La Rai centra il tris nella giornata di domenica 3 maggio per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove Affari Tuoi (Rai 1) di Stefano De Martino supera La Ruota della Fortuna (Canale 5) di Gerry Scotti. Nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Avanti un altro (Canale 5). In prima serata invece è Roberta Valente notaio in Sorrento (Rai 1) con Maria Vera Ratti a chiudere davanti a Report (Rai 3) e Racconto di una notte (Canale 5). Ai piedi del podio Che tempo che fa (Nove), F1(Tv8), Zelig On (Italia 1), Fuori dal coro (Rete 4), NCIS (Rai 2) e House of Trump – Il Maga complotto (La7).🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ascolti tv ieri domenica 3 maggio chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio Notizie correlate Ascolti tv ieri domenica 19 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio FazioLa Rai centra il tris nella giornata di domenica 19 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Ascolti tv ieri domenica 26 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio FazioLa Rai centra il tris nella giornata di domenica 26 aprile per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Ascolti tv ieri domenica 26 aprile chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio; Ascolti tv, Roberta Valente – Notaio in Sorrento vince la prima serata; Ascolti Tv ieri (26 aprile): Roberta Valente domina ancora, De Martino sopra Gerry Scotti; Ascolti TV domenica 26 aprile, Roberta Valente Notaio in Sorrento stravince (20.7%), Racconto di una notte (11.1%). Ascolti Tv ieri (3 maggio): vince Roberta Valente, Mara Venier sempre più suLa fiction con Maria Vera Ratti trionfa col 19,7% di share, la dizi turca Racconto di una Notte all’11,6%, ottimo Ranucci: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv domenica 3 maggio: Roberta Valente, Racconto di una notte, Che temo che faAscolti tv 3 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it #Cultura Adriana Savarese brilla in “Roberta Valente, notaio a Sorrento”. L’atmosfera suggestiva di Piazza Tasso - facebook.com facebook "Roberta Valente, uno spigoloso Notaio arriva nella domenica sera di Rai 1 La serie, ambientata a Sorrento, vede" - Results on X | Live Posts & Updates x.com