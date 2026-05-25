ascolti tv i dati del 24 maggio 2026

Bene la Rai. Nella serata di ieri, domenica 24 maggio 2026, su Rai1 Purché finisca bene – Cercasi tata disperatamente porta a casa 2.137.000 spettatori pari al 13.6% di share dalle 21:49 alle 23:41. Poi, in onda su Canale5 Racconto di una Notte si ferma a 1.756.000 spettatori con uno share del 12.2%. Su Rai2 The Rookie ottiene 502.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Le Iene non va oltre 846.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3, dopo Report Lab (749.000 – 4.6%) e la presentazione (868.000 – 4.9%), Report conquista 1.028.000 spettatori pari al 6% (Report Plus a 651.000 e il 4.6%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 574.000 spettatori (4.6%). Su La7 Il Caso Epstein – Andrea, il principe senza privilegi raggiunge 334. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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