Il dato più rilevante della prima serata di domenica 24 maggio 2026 indica quale programma ha ottenuto il maggior numero di spettatori. I dati ufficiali Auditel mostrano le percentuali di share e il totale di persone collegate davanti alla tv. I numeri sono stati pubblicati ogni mattina e riguardano la fascia oraria di massimo ascolto della serata. La classifica è aggiornata quotidianamente per identificare il programma più visto.

Ascolti TV 24 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di domenica 24 maggio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Vuoi scoprire la programmazione della prima serata di oggi? Visita la nostra sezione Stasera In TV. Vuoi capire come si calcolano questi numeri? Leggi la nostra guida su come funziona l’Auditel. In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di domenica 24 maggio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Ascolti TV Domenica 24 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serata

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