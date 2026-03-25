ascolti tv i dati del 24 marzo 2026

Bene la Rai. Nella serata di ieri, martedì 24 marzo 2026, su Rai1 Le Libere Donne coinvolge 2.989.000 spettatori pari al 18.1% di share. Poi, in onda su Canale5 Grande Fratello Vip ottiene 1.813.000 spettatori con uno share del 15.3%. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Spider-Man 2 si ferma a 934.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 FarWest segna.000 spettatori (%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 523.000 spettatori (4%). Su La7 DiMartedì registra 2.196.000 spettatori e il 14.6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent ottiene 329.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna 387. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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