Ascolti tv domenica 24 maggio | Cercasi tata disperatamente Racconto di una notte Le Iene

Ascolti tv domenica 24 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 24 maggio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Cercasi tata disperatamente. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Racconto di una notte. Su Italia 1 Le Iene. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 24 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 24 maggio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

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