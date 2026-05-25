Ascolti tv 24 maggio | chi ha vinto tra Racconto di una notte e Cercasi tata disperatamente dati in aggiornamento

Nella serata del 24 maggio, Rai 1 ha trasmesso il film Cercasi tata disperatamente, mentre Canale 5 ha trasmesso una nuova puntata di Racconto di una notte. Gli ascolti televisivi sono ancora in fase di aggiornamento e non sono stati resi noti i dati definitivi.

Gli ascolti tv di domenica 24 maggio. Su Rai 1 è andato in onda il film Cercasi tata disperatamente, mentre Canale 5 ha proposto una nuova puntata di Racconto di una notte. Nell'access prime time, il consueto appuntamento con Affari Tuoi e La ruota della fortuna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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