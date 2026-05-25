Ieri sera su Rai1 andava in onda “Purché finisca bene – Cercasi tata disperatamente”. La trasmissione ha occupato la programmazione domenicale, attirando l’attenzione degli spettatori. Non sono stati resi noti dati di ascolto o altri dettagli sul risultato della messa in onda. La programmazione di Rai1 per la serata si è concentrata su questa produzione, senza ulteriori informazioni sulla durata o eventuali repliche.

Nella serata di ieri, domenica 24 maggio 2026, su Rai1 Purché finisca bene – Cercasi tata disperatamente interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Racconto di una Notte conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Rookie intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report segna.000 spettatori pari al % (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Andrea, il principe senza privilegi raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 la Formula 1 ottiene.000 spettatori con il %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Domenica 24 Maggio 2026

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