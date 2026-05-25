Ascolti TV | Domenica 24 Maggio 2026 Cercasi tata disperatamente 13.6% batte Racconto di una Notte 12.2%

Da davidemaggio.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serata di ieri, domenica 24 maggio 2026, su Rai1 Purché finisca bene – Cercasi tata disperatamente interessa 2.137.000 spettatori pari al 13.6% di share dalle 21:49 alle 23:41. Su Canale5 Racconto di una Notte  conquista 1.756.000 spettatori con uno share del 12.2% dalle 22:01 alle 00:07. Su Rai2 The Rookie intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3, dopo Report Lab (.000 – %) e la presentazione (.000 – %), Report  segna.000 spettatori pari al % (Report Plus a.000 e il %). Su Rete4 Fuori dal Coro  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  Andrea, il principe senza privilegi raggiunge. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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