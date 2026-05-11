Ascolti tv 10 maggio | chi ha vinto tra Roberta Valente e Racconto di una notte i dati in aggiornamento

Domenica 10 maggio, la prima serata televisiva ha proposto due programmi molto diversi: su Rai1 è andato in onda un episodio di Roberta Valente - Notaio in Sorrento, mentre su Canale 5 si è svolta la trasmissione della soap turca Racconto di una notte. Sono stati diffusi i dati di ascolto, ancora in aggiornamento, per stabilire quale dei due abbia ottenuto il maggior numero di spettatori.

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