Ascolti tv 10 maggio | chi ha vinto tra Roberta Valente e Racconto di una notte i dati in aggiornamento
Domenica 10 maggio, la prima serata televisiva ha proposto due programmi molto diversi: su Rai1 è andato in onda un episodio di Roberta Valente - Notaio in Sorrento, mentre su Canale 5 si è svolta la trasmissione della soap turca Racconto di una notte. Sono stati diffusi i dati di ascolto, ancora in aggiornamento, per stabilire quale dei due abbia ottenuto il maggior numero di spettatori.
Domenica 10 maggio la prima serata tv ha visto un altro episodio di Roberta Valente - Notaio in Sorrento su Rai1 contro la soap turca Racconto di una notte su Canale 5. Ecco tutti i dati Auditel.🔗 Leggi su Fanpage.it
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