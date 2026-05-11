Ascolti tv 10 maggio | chi ha vinto tra Roberta Valente e Racconto di una notte i dati in aggiornamento

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio, la prima serata televisiva ha proposto due programmi molto diversi: su Rai1 è andato in onda un episodio di Roberta Valente - Notaio in Sorrento, mentre su Canale 5 si è svolta la trasmissione della soap turca Racconto di una notte. Sono stati diffusi i dati di ascolto, ancora in aggiornamento, per stabilire quale dei due abbia ottenuto il maggior numero di spettatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenica 10 maggio la prima serata tv ha visto un altro episodio di Roberta Valente - Notaio in Sorrento su Rai1 contro la soap turca Racconto di una notte su Canale 5. Ecco tutti i dati Auditel.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Ascolti tv 12 aprile, chi ha vinto tra Roberta Valente Notaio in Sorrento e Racconto di una notte: i dati in aggiornamentoChi ha vinto tra la nuova serie di Rai1 Roberta Valente - Notaio in Sorrento e la fiction turca di Canale5 Racconto di una notte.

Ascolti tv ieri sera 10 maggio 2026, dalla partita Barcelona - Real Madrid a Roberta Valente a Racconto di una notte - I dati AuditelGli ascolti tv di ieri sera, domenica 10 maggio 2026 vedono lo scontro tra fiction di punta come Roberta Valente – Notaio in Sorrento, sport con la...

Argomenti più discussi: Ascolti Tv ieri (3 maggio): vince Roberta Valente, Mara Venier sempre più su; Ascolti tv del 3 maggio: Roberta Valente e Report; Ascolti tv ieri domenica 3 maggio chi ha vinto tra Roberta Valente notaio in Sorrento, Report e Fabio Fazio; Roberta Valente - Notaio in Sorrento, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web