La domenica sera del 24 maggio 2026 si chiude con Rai1 in testa agli ascolti di prima serata. Il film Cercasi tata disperatamente, primo appuntamento del ciclo Purché finisca bene, ha intrattenuto 2.137.000 spettatori (13.6% di share) dalle 21:49 alle 23:41. Si tratta di una commedia sentimentale del 2026, diretta da Laura Chiassone, con un cast che include Elena Radonicich, Giorgio Pasotti, Neri Marcorè, Giulietta Rebeggiani, Riccardo Maria Manera e Alessio Praticò, per una durata complessiva di circa 100 minuti. Insegue Canale5 con Racconto di una Notte, che ha conquistato 1.756.000 spettatori (12.2%) dalle 22:01 alle 00:07. Poco più distaccato il Nove, dove è andata in onda l’ultima puntata stagionale di Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio: 1. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ascolti TV 24 maggio 2026: Rai1 vince con “Purché finisca bene”

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