Ascolti tv 10 maggio 2026 | Roberta Valente – Notaio in Sorrento Racconto di una notte Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Nella serata di domenica 10 maggio 2026, le trasmissioni televisive hanno visto un confronto tra Rai 1 e Canale 5. Su Rai 1 è andato in onda “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Racconto di una notte”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati degli ascolti AudiTel hanno raccolto le preferenze del pubblico durante questa sera.

Ascolti tv di domenica 10 maggio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Roberta Valente – Notaio in Sorrento ” contro “ Racconto di una notte “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Roberta Valente – Notaio in Sorrento vs Racconto di una notte – Auditel ieri sera, domenica 10 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Roberta Valente – Notaio in Sorrento” contro “Racconto di una notte”. Chi ha vinto? Rai 1: Roberta Valente – Notaio in Sorrento, la nuova fiction originale RAI creata da Alessia Palumbo con protagonisti Maria Vera Ratti e Alessio Lapice ha incuriosito 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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