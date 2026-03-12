Atto di indirizzo 2026 il MIM tutela il diritto allo studio | dal sistema integrato 0-6 al sostegno psicologico per gli studenti passando per i libri di testo gratuiti

Il Ministero dell'istruzione e del merito ha presentato l’atto di indirizzo 2026, che include iniziative come il sistema integrato 0-6, il sostegno psicologico agli studenti e i libri di testo gratuiti. La strategia si focalizza sulla tutela del diritto allo studio e sul benessere degli studenti, promuovendo una collaborazione rafforzata tra famiglia e scuola.

Una delle priorità politica dell'Atto di indirizzo 2026 del Ministero dell'istruzione e del merito fissa come obiettivo strategico la garanzia del diritto allo studio e del benessere dello studente, nel quadro di una rinnovata alleanza tra famiglia e scuola.