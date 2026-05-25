AscoltaMI Anp promuove l’iniziativa Giannelli | La scuola da sola non può farsi carico di ogni forma di sofferenza

L’iniziativa, presentata oggi 25 maggio, prevede l’attivazione di uno sportello di ascolto psicologico a livello nazionale. Giannelli ha dichiarato all’ANSA: “Si tratta di una misura condivisibile e apprezzabile”. Il presidente sottolinea come l’iniziativa metta al centro il benessere degli studenti e punti a rafforzare la prevenzione del disagio giovanile. Secondo il leader dei presidi, attivare questo supporto su tutto il territorio nazionale costituisce “un segnale importante di attenzione verso le fragilità” che i ragazzi manifestano sempre più spesso a scuola. L’Anp valuta positivamente la struttura del progetto. Giannelli ritiene che i cinque colloqui previsti con professionisti qualificati rappresentino un’occasione da cogliere per individuare rapidamente le criticità. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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