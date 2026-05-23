La partita tra Ascoli e Catania si disputa domenica 24 maggio 2026 alle 18:00 allo stadio Del Duca. Sono rimaste in corsa per la promozione in serie B solo quattro squadre, tra cui le due formazioni coinvolte in questo match. Le formazioni sono state annunciate e sono disponibili le quote e i pronostici. La gara è considerata importante per la classifica e le possibilità di accesso alla serie B.

Sono rimaste solo 4 squadre a giocarsi la serie B e due di queste sono Ascoli e Catania di scena quest’oggi allo stadio Del Duca. I marchigiani hanno sudato forse troppo per aver ragione di un ottimo Potenza, piegato solamente nel finale da un gol di Chakir. Tanta fatica per la squadra di Tomei che ha fatto ricorso alla sua ottima difesa. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ascoli-Catania (domenica 24 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Gara bloccata al Del Duca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Piazza bianconera - Puntata del 21 maggio 2026 - Ospite: Massimo Silva

Notizie e thread social correlati

Ascoli-Catania (domenica 24 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronosticiAlle 18:00 di domenica 24 maggio 2026 si sfidano allo stadio Del Duca Ascoli e Catania, le ultime due squadre ancora in corsa per la promozione in...

Leggi anche: Napoli-Udinese (domenica 24 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Temi più discussi: Semifinali play off: Ascoli – Catania domenica alle ore 20; Data e orario di Ascoli-Catania e Salernitana-Brescia: quando si giocano le semifinali playoff di Serie C; Catania, sfida all’Ascoli nella Final Four: ritorno al Massimino in diretta Rai Sport; Play off Serie C, le semifinali sono Salernitana-Union Brescia e Ascoli-Catania: domenica all'Arechi si gioca alle 21 in diretta Rai.

Ascoli-Catania (domenica 24 maggio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici ift.tt/tLm1jhk #scommesse #pronostici x.com

Playoff Serie C, ufficializzati gli orari delle due semifinali Ascoli-Catania e Salernitana-Union BresciaLa Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle semifinali dei playoff del campionato di Serie C 2025/2026. Ascoli-Catania si giocherà Domenica 24 Maggio alle ore 20:00 allo stadio Del Duca, mentre Sa ... picenotime.it

Playoff, Ascoli- Catania domenica alle 20, Catania-Ascoli mercoledì 27 alle 21Ascoli-Catania, gara di andata delle semifinali playoff, si disputerà al Del Duca domenica 24 maggio, alle ore 20. Alle ore 21 è in programma l’altra ... picenonews24.it