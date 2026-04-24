Arti marziali | Gran Premio Giovanissimi di Empoli L’Aka Team a tutto gas Ecco i ragazzi in vetrina

L’Aka Team Karate di Arezzo ha ottenuto un grande risultato al Gran Premio Giovanissimi di Empoli, manifestazione dedicata ai giovani praticanti di arti marziali. La squadra ha partecipato con diversi atleti, ottenendo medaglie e riconoscimenti durante la competizione. La gara si è svolta nella città toscana, attirando numerosi giovani atleti provenienti da varie regioni italiane. La partecipazione ha visto una forte presenza di ragazzi in età pre-agonistica, tutti pronti a mettersi in mostra.

AREZZO L’Aka Team Karate di Arezzo ha trionfato al Gran Premio Giovanissimi di Empoli. La manifestazione regionale riservata alle categorie pre-agonistiche ha visto la società aretina scendere sul tatami con ventinove bambini e bambine dai cinque agli undici anni che sono riusciti a festeggiare dodici ori, quattro argenti e undici bronzi, per un totale di ventisette medaglie che sono valse il primo posto nella classifica generale tra venti squadre presenti. I giovani portacolori dell’Aka Team Karate, guidati dai Maestri Enzo Bertocci e Roberto Petrini, sono riusciti a lasciare il segno in tutte le specialità di gara quali il percorso...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arti marziali: Gran Premio Giovanissimi di Empoli. L’Aka Team a tutto gas. Ecco i ragazzi in vetrina Notizie correlate AKA Team Karate domina a Empoli: primo posto e 27 medaglie al Gran Premio GiovanissimiGrande successo per l’AKA Team Karate di Arezzo che ha trionfato al Gran Premio Giovanissimi di Empoli, manifestazione regionale dedicata alle... L’Aka Team Karate trionfa al Gran Premio GiovanissimiArezzo, 23 aprile 2026 – L’AKA Team Karate di Arezzo ha trionfato al Gran Premio Giovanissimi di Empoli. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Gran Premio Giovanissimi Karate ad Oristano; KARATE – A Patti successo del Gran Premio Giovanissimi; 2^ Fase Gran Premio Giovanissimi; Ecco le positive ricadute a Goiania: il GP del Brasile ha fatto la differenza. Arti marziali: Gran Premio Giovanissimi di Empoli. L’Aka Team a tutto gas. Ecco i ragazzi in vetrinaAREZZO L’Aka Team Karate di Arezzo ha trionfato al Gran Premio Giovanissimi di Empoli. La manifestazione regionale riservata alle categorie ... sport.quotidiano.net Gran Premio Giovanissimi Domenica 19 aprile 2026 Organizzato dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. Un grande traguardo per tutti. Giornate come queste valgono più di qualsiasi risultato: emozioni, crescita, coraggio e tanto divertimen - facebook.com facebook