Artemio Franchi al via una nuova fase del cantiere | ok ai lavori temporanei nelle aree esterne

Notizia in breve

Il Comune ha approvato l’esecuzione di lavori temporanei nelle aree esterne dello stadio Franchi. Questa decisione permette di mantenere compatibili gli interventi di riqualificazione con le partite della squadra locale. Le modifiche riguardano esclusivamente le zone esterne all’impianto e sono state autorizzate per garantire la continuità delle gare durante i lavori. Non sono stati indicati dettagli sulle tempistiche o sul tipo di interventi specifici.