Artemio Franchi al via una nuova fase del cantiere | ok ai lavori temporanei nelle aree esterne
Il Comune ha approvato l’esecuzione di lavori temporanei nelle aree esterne dello stadio Franchi. Questa decisione permette di mantenere compatibili gli interventi di riqualificazione con le partite della squadra locale. Le modifiche riguardano esclusivamente le zone esterne all’impianto e sono state autorizzate per garantire la continuità delle gare durante i lavori. Non sono stati indicati dettagli sulle tempistiche o sul tipo di interventi specifici.
Per mantenere compatibili gli interventi di riqualificazione dello stadio Franchi con le gare della Fiorentina, il Comune ha dato il via libera a una serie di opere temporanee nelle aree esterne dell’impianto. In questa prima fase i lavori riguarderanno piazzale Campioni del ’56 e l’angolo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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