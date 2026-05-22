Sono emerse ulteriori modifiche ai lavori allo stadio Franchi, con la necessità di interventi sulle aree esterne. I costi stimati per questa variante sono aumentati di circa 19 milioni di euro. Inizialmente, il progetto prevedeva la realizzazione di un grande parco urbano progettato dall’architetto Mario Cucinella. Le modifiche apportate ora riguardano principalmente le aree esterne all’impianto, senza cambiare la destinazione d’uso principale del complesso. La nuova versione del progetto viene presa in considerazione dalle autorità competenti.

Firenze, 22 maggio 2026 – Nuova variante, nuova scoperta. In origine doveva nascere un mega parco urbano, un gioiello verde disegnato dall’archistar Mario Cucinella. Ma il masterplan è rimasto solo su carta, causa mancanza di fondi. I lavori per il restyling dello stadio Franchi – che ora finalmente viaggiano spediti – non possono prescindere però dalle aree esterne. Che vanno ripensate. E sistemate. Questione di armonia con il quartiere Campo di Marte ma anche di sicurezza e ordine pubblico. Aumento dei costi e criticità. Il problema è che i costi rischiano di lievitare. Ancora. Stavolta la stima preliminare è di almeno 19 milioni di euro.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori al Franchi: altra variante. Vanno sistemate le aree esterne, ma i costi lievitano di 19 milioni

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Lavori al Franchi: parla chi cera dal Giorno 1

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